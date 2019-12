AMLO manda mensaje y advierte a empresas que NO han pagado aguinaldo

En la conferencia mañanera en el Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió un mensaje a todos los empresarios que no han pagado a sus empleados el aguinaldo, una remuneración que recibe el trabajador más allá de los doce salarios mensuales que obtiene al año. Por lo general, se trata de un salario extra que se divide en dos.

AMLO advirtió a los empresarios que recuerden que el 20 de diciembre es el ultimo día para pagar aguinaldo y prestaciones asegurando que se hará una inspección sobre este tema no sólo en pequeñas y medianas, sino también de grandes empresas.

"Vamos a hacer un llamado a las empresas, hoy es el último día por ley para pagar el aguinaldo”, afirmó López Obrador durante la conferencia mañanera realizada en el Salón Tesorería en el Palacio Nacional ubicado en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

López Obrador aseguró que el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) tiene mecanismos adecuados para saber “¿Quién es quién?” En el trato a los trabajadores de México, quienes deberían recibir por derecho 40 días de salario mínimo quienes trabajan en el sector público y 15 días de sueldo base para los empleados del sector privado.

"Hay una práctica no tan aceptable, no tan limpia, de que se despide a los trabajadores en este tiempo, de verdad o hay simulación, para no pagar aguinaldos”, aseguró AMLO presidente.

TE PUEDE INTERESAR:AMLO incluye en programa de becas a miles de jóvenes con posgrados y licenciaturas

BECAS AMLO 2020

Recordemos que todo el ahorro que realiza el gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador sirve para que las Becas AMLO continúen llegando a los millones de jóvenes que reciben un apoyo por parte de las autoridades para continuar con sus estudios y así mejorar la calidad de vida de México. Aquí más información: AMLO: Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana