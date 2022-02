AMLO llega a Nayarit a supervisar obras pero como “actos privados”

El mandatario federal informó que los actos de su gira serán privados/Foto: Forbes

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) viajó este sábado 26 de febrero al estado de Nayarit para supervisar la obra del canal Centenario en la carretera Ruiz-Zacatecas, en la localidad de San Lorenzo; y la obra puente “Río San Pedro” en el camino Ruiz-El Ochenta.

Sin embargo, ambos eventos fueron “actos privados”, lo que significa que no hubo acceso a los medios de comunicación. Fue a través de sus redes sociales que el mandatario federal compartió unas fotos del momento en el que estuvo presente en ambos sitios durante este fin de semana.

Según información del medio El Heraldo de México, la Vocería de la Presidencia República informó que los dos eventos en el municipio de Ruiz serían cerrados. Cabe destacar que durante el viernes, AMLO sí hizo públicos los actos que realizó en Colima, donde habló de las obras que se han realizado y las que faltan.

¿Por qué las obras de AMLO ahora serán privadas?

El presidente compartió su visita en redes sociales/Foto: Twitter

El posible motivo por el que el presidente ahora tendrá que realizar sus giras de trabajo de forma “privada” es porque AMLO debe respetar la veda electoral, por el ejercicio de la Revocación de Mandato que está programada para llevarse a cabo el próximo 10 de abril.

El acto de Nayarit se cambió a "privado"/Foto: Twitter

No obstante, la Vocería de la Presidencia no informó si los actos serían transmitidos por el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (CEPROPIE) y por los canales oficiales. Por lo tanto, no se podrán conocer a detalle los actos que realice López Obrador durante sus labores de supervisión en el país, como ocurrió en Nayarit.

¿Qué es la veda electoral?

Por el proceso de Revocación de Mandato, se debe respetar la veda/Foto: Unión Guanajuato

El Instituto Nacional Electoral (INE) define el periodo de veda electoral como un conjunto de medidas que tienen el objetivo de generar condiciones para que la ciudadanía reflexione el sentido de su voto en libertad.

Durante este periodo están prohibidos los actos de campaña y proselitismo electoral, propaganda electoral y gubernamental, excepto las campañas de gobierno relacionadas con servicios de salud, educación y/o protección civil. Por lo tanto, AMLO no puede hablar sobre las obras y proyectos que ha realizado el gobierno federal.

