AMLO llama “peste” a la corrupción, es más que la pandemia actual

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró durante este sábado en su visita a la presa El Zapotillo, en Jalisco, que la corrupción es más que la pandemia de COVID-19, ya que considera que estos actos delictivos son “una peste" que termina con todo.

Además, Obrador señaló que en su administración no se permiten lujos en el gobierno y se ahorra sin deuda ni gasolinazos. “Al no permitir la corrupción y lujos en el gobierno estamos ahorrando y no necesitamos aumentar la deuda, gasolinazos y estamos invirtiendo como nunca a la gente, solo no permitiendo la corrupción ya que es más que el COVID”, declaró.

“No es una pandemia, es una peste que acaba con todo, ya que se hacía una obra que puede costar cien millones y la cobraban por mil, no lo hacían bien y no la terminaban, ahora ya no se permite eso, por eso el presupuesto nos rinde”, aseveró el presidente de México.

¿Qué es la corrupción en el gobierno?

El presidente de México asegura que la corrupción se ha logrado combatir durante estos años, aunque aún falta por hacer/Foto: El Economista

La corrupción en el gobierno es el mal uso o el abuso del poder público para beneficio personal y privado, este fenómeno no se limita a los funcionarios públicos. El concepto de corrupción difiere dependiendo del país o la jurisdicción.

Como te hemos mencionado en La Verdad Noticias, para AMLO, el mayor logro de su gobierno es el combate a la corrupción, ya que de acuerdo con el Jefe del Ejecutivo Federal, los integrantes de su administración supuestamente no han cometido estos actos delictivos. Además, Obrador asegura que desde el inicio de su sexenio, se ha procurado la austeridad.

AMLO presenta propuesta para la presa El Zapotillo

El mandatario federal López Obrador presentó una propuesta sobre la obra de la presa El Zapotillo, asegurando que este proyecto de construcción no causará inundaciones en los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo. Además, argumentó que los gobiernos corruptos del pasado fueron los que afectaron a las comunidades con sus acciones.

El mandatario federal se comprometió a reducir la altura de la cortina y con esto el volumen de agua para evitar inundaciones en las comunidades; y además, el gobierno de AMLO firmará un documento para garantizar a la población de hacerse responsable si llegan a ocurrir algunos daños en el futuro.

Esta construcción busca mantener la cortina de la presa en 80 metros y no subirla a 105 metros, como se planeaba originalmente, el costo será una inversión de 6,000 millones de pesos. Pero debido a la reducción de operación del agua en la presa, el líquido no llegaría a la ciudad de León, Guanajuato.

