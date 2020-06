AMLO llama a tomar partido a favor o en contra de la transformación de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó este sábado a tomar una postura con respecto a la transformación del país que pregona su gobierno, y advirtió que estar en contra significa apostar a que se mantengan los privilegios de algunos y el empobrecimiento de la mayoría.

Durante su visita a la refinería Lázaro Cárdenas, donde realizó inspecciones sobre el avance de la modernización del sistema de refinación, AMLO afirmó que ya se acabaron las “medias tintas” y las simulaciones, y todo aquel que no esté a favor de la transformación, está a favor de la corrupción.

AMLO distingue a liberales de conservadores

El mandatario también señaló que tras los hechos de violencia registrados en Guadalajara a raíz del asesinato de Giovanni López, un intelectual “orgánico” tomó partido y refrendó su conservadurismo, refiriéndose a Lucas Krauze Alamán.

AMLO aseguró que ya no hay medias tintas, o se es liberal o se es conservador

“O somos conservadores o somos liberales, no hay medias tintas”, dijo López Obrador.

Indicó que es “bueno” que se tomen bandos y que cad quien se ubique en el lugar que le corresponde, y comparó al historiador Enrique Krauze con el fundador del partido conservador del México Independiente Lucas Alamán.

El presidente hacía referencia a la declaración de Enrique Krauze, quien a través de su cuenta de Twitter celebró el actuar del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, por “honrar” la tradición liberal de la entidad, y lo comparó con el político jalisciense Mariano Otero, a quien se le atribuye la autoría, junto con Manuel Crescencio Rejón, del juicio de amparo.

AMLO también explicó que el Gobierno federal no intervendrá en el caso que desató las protestas del jueves, para no ser malinterpretado, aunque admitió que tiene diferencias con Enrique Alfaro, pero no se involucra en “cuestiones partidistas” debido a que él es el Jefe de Estado y respeta la investidura presidencial.