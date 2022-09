AMLO llama a proteger Tepoztlán; "No hay que destruir el paraíso"

Al manifestar que “no hay que destruir el paraíso”, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a actualizar o en su caso, elaborar, un plan de desarrollo urbano en Tepoztlán, Morelos, que lo proteja y evite que se destruya la belleza de este Pueblo Mágico.

En conferencia de prensa y a pregunta expresa, el jefe del Ejecutivo federal señaló que el desorden inmobiliario ha ocasionado un problema de acceso al agua a la población.

“Es un tema muy importante el que estás tratando. Tepoztlán es un santuario, es uno de los pueblos más bellos del mundo que se tiene que cuidar", dijo.

Agregó que la autoridad comunal y las autoridades municipales tienen que revisar el plan de desarrollo urbano y aplicarlo. Primero, ver si existe; segundo, actualizarlo, porque ya es mucha la población, ya no se puede seguir entregando lotes o vendiendo terrenos, es mucha ya la población, por eso la escasez de servicios”.

AMLO revela que Tepoztlán carece de agua

Tepoztlán es un pueblo mexicano al sur de la Ciudad de México

En Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que ahora en Tepoztlán se está padeciendo por falta de agua “y le echan la culpa a la carretera, que porque se está ampliando se afectaron los mantos acuíferos. No, es que es mucha la demanda, y hay que resolver el problema del agua”.

“Pero qué bien que tocas el tema, no hay que destruir el paraíso y ya que las cosas queden como están. Es un amparo, eso lo saben los abogados, desde aquí ya promovemos un amparo para que ya no se siga construyendo nada y no se sigan vendiendo terrenos, porque se va a destruir esa belleza. Es un santuario, es algo muy espiritual, bellísimo.

¿Por qué es famoso Tepoztlán?

Tepoztlán es famoso por la elaboración del papel de amate, obtenido de la corteza de estos árboles.

Tepoztlán es famoso por la elaboración del papel de amate, obtenido de la corteza de estos árboles abundantes en la región. También podrás encontrar casitas “de pochote” y esculturas talladas en espina de pochoizcatl o árbol de algodón silvestre.

