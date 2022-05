AMLO llama a participar en las elecciones 2022 del 5 de junio

El presidente pidió a la ciudadanía salir a votar en las próximas elecciones

El próximo 5 de junio se llevarán a cabo las elecciones 2022 en los estados de Durango, Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, en ese sentido el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) convocó a los ciudadanos a salir a votar y no dejarse intimidar.

Durante su conferencia de prensa, el mandatario señaló que entre más participación por parte de los mexicanos menor fraude habrá en los próximos comicios. “Decirle a la gente donde van a haber elecciones que participen. Que salgan a votar, porque los que no quieren la democracia, siempre buscan atemorizar. Meter miedo”, indicó.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, en las elecciones del próximo 5 junio se elegirán 6 gubernaturas, así como presidentes municipales y diputados locales, para estos comicios el INE lanzará una nueva forma de participar, el voto electrónico.

AMLO pide participar en las elecciones 2022

#Mañanera / En los estados donde habrá elecciones el próximo 5 de junio -Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas- el presidente @lopezobrador_ convocó a los ciudadanos salir a votar; entre más participación menos fraude, sugirió. @Notimex @Notimex_TV pic.twitter.com/qo46w2WRhn — Joel Santana (@BirdofpeaceJoel) May 24, 2022

El presidente de México señaló este martes que la autoridad debe garantizar la seguridad en los próximos comicios del 5 de junio para que “haya paz y tranquilidad, que nadie sea agredido, eso va a corresponder como siempre a seguridad pública en los estados, la Guardia Nacional tiene que estar pendiente”.

Por lo que llamó a los ciudadanos de los estados de Durango, Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas a salir el próximo domingo 5 de junio a ejercer su derecho al voto.

“Ya la gente no lo permite, no lo tolera y tampoco el miedo, las amenazas y siempre digo que la libertad no se implora, la libertad se conquista. Si nos atemorizan nos quedamos en la casa, nos metemos a la cama, nos tapamos, ya estamos vencidos. ¡No! Hay que salir a ejercer nuestros derechos ciudadanos”, expresó el mandatario.

¿Cuándo son las elecciones 2022 en México?

Habrá elecciones en Durango, Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

En los próximos comicios del 5 de junio se elegirán 6 gubernaturas en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Te recomendamos: Elecciones 2022, los 4 estados donde Morena mantiene una ventaja.

