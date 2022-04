AMLO llama a oposición a "rebelarse" y votar a favor de la Reforma Eléctrica

Dijo que algunos legisladores no están de acuerdo con sus líderes partidiarios

Luego del tajante rechazo del bloque opositor a la Reforma Eléctrica impulsada desde el Ejecutivo federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a pedir que legisladores de dicho grupo se "rebelen" y voten a favor de la iniciativa.

Fue durante la conferencia matutina que se realiza en Palacio Nacional, que López Obrador invitó a que los legisladores del PRI y del PAN "voten libremente" y a favor de los intereses del pueblo.

Dichas declaraciones se dan luego de que este pasado lunes, como te informamos en La Verdad Noticias, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno aseguró que la bancada priista votará “clara y categóricamente” en la Cámara de Diputados contra de la Reforma Eléctrica.

"Que se rebelen para que sean auténticos representantes populares": AMLO.

Como te adelantabamos, durante la "mañanera" que de transmite a través del canal de You Tube de Presidencia, el mandatario mexicano dijo que “Hay muchos legisladores y tengo información, de que legisladores del PRI y en una de esas hasta del PAN que no están de acuerdo con votar para que se siga protegiendo a empresas particulares”.

En este sentido agregó, "Estoy yo confiando en que van a votar libremente y se van a rebelar, y llamo a eso, a que se rebelen para que sean auténticos representantes populares y no empleados de grupos de intereses creados, que no sean traidores a la patria, que se rebelen, que tengan la arrogancia de sentirse libres, que la libertad no se implora, se conquista".

Además, AMLO apuntó que las cúpulas de los partidos de oposición se ponen de acuerdo en cenas o comidas, e incluso afirmó que también hacen acuerdos en Embajadas y con las élites de poder económico.

"Esto esta comenzando. arriba se pusieron de acuerdo, eso lo resuelven con cenas y comidas, y en una de esas hasta en Embajadas, o con las cúpulas del poder económico, pero eso es allá en la élite, en lo más alto del poder económico y político. Falta por ver qué piensan todos los legisladores, a ver qué opinan, y yo llamó que la gente esté pendiente", enfatizó.

Finalmente, López Obrador reiteró que se viven “tiempos de definiciones” y que en los próximos días se sabrá “quién es quién” en relación a esta iniciativa.

¿Qué es la Reforma Eléctrica 2022?

Según los legisladores morenistas, la reforma constitucional que en materia eléctrica propuso el Ejecutivo Federal busca que el Estado recupere la rectoría energética y la nacionalización de litio, pero también pretende consolidar la transición hacia la generación de energía con fuentes limpias.

Sin embargo, partidos de oposición e incluso los representantes del Gobierno de Estados Unidos han advertido que no es una reforma positiva, incluso en el caso de la embajada estadounidense, afirma que dicha reforma pone en riesgo miles de millones de dólares en inversión para México.

