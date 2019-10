AMLO: liberación del hijo del Chapo, “se decidió proteger la vida de las personas”

Desde Oaxaca, donde se encuentra, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO),habló abiertamente sobre el ataque del crimen organizado junto con la captura y después liberación del hijo de “El Chapo”.

En “La Mañanera” el Presidente fue cuestionado sobre cuánto tiempo estuvo detenido Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo”, así como cuáles fueron las amenazas para que se tomará la decisión que se tomó, en respuesta AMLO señaló que el gabinete quien informaría cada una de las acciones que se dieron durante el enfrentamiento en Culiacán sin esconder nada.

Pero si adelantó que la decisión tuvo que ver con preservar la vida de las personas que se encontraban en la “zona de guerra”, pero enfatizó una asociación delictuosa entre las autoridades y la delincuencia no existe.

Además, dijo que no hay impunidad, en el caso de la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo”, porque no hay contubernio entre delincuencia y autoridades ya que señaló que “esta bien pintada la raya y lo que ocurrió ayer fue el resultado de valorar que se debía proteger la vida de seres humanos”.

AMLO habla sobre lo que pasó en Culiacán y dejó clara su posición.

Masacre

AMLO dijo que se terminaron, "no se trata de masacres, eso ya se terminó, no puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Ellos tomaron esa decisión y yo la respalde”.

López Obrador, explicó que lo ocurrido en Culiacán se trató de un operativo que llevó a cabo el Ejército a partir de una orden de aprehensión de un “presunto delincuente”, pero tuvo una reacción muy violenta, por lo que se decidió proteger a los ciudadanos.

Pero dejó claro que esta acción no hace débil al Estado y que los señalamiento negativos vienen de parte de sus adversarios ya que no están contentos, pero explicó que el poder no es prepotencia, no es violencia, el poder es humildad, el poder sólo tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás.

“Yo encabezo un gobierno civilista, no es una dictadura militar o un gobierno civil con afanes autoritarios”, pero expresó que comprende el hecho que se crea que el Gobierno se vio débil y finalizó con:

“Cuesta trabajo que esto se entienda, pero poco a poco, los hechos van a demostrar que esta es la mejor vía".