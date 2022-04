AMLO le tiene “respeto” a Peña Nieto por no interferir en las elecciones de 2018

El presidente AMLO aseguró que le tiene gran "respeto y consideración" el ex presidente Enrique Peña Nieto, pese a que tiempo atrás interpuso una demanda en su contra. El mandatario aseguró que dicho respeto se debe a que Peña no interfirió en las elecciones del 2018.

Así mismo reveló que este respeto no lo siente por Felipe Calderon Hinojosa, ni por Vicente Fox Quezada, a quienes acusó de hacer un complot contra él y señalando que incluso le robaron las elecciones presidenciales años atrás.

Fue durante su conferencia de prensa de este jueves 21 de abril, que el presidente admitió que respeta a Peña, por que a diferencia de sus antecesores, él no se metió en las elecciones presidenciales pasadas.

“Le tengo respeto al expresidente Peña porque puede ser cuestionado por muchas cosas, yo mismo lo acusé y lo denuncié de traidor a la patria en el Ministerio público utilizando un artículo del Código Penal. Pero ¿por qué le tengo respeto? Porque a diferencia de Fox y Calderón y de otros, no se metió en la elección”, indicó.

Asegura que pese a la presión Peña Nieto no intervino

El presidente López Obrador reveló en la 'mañanera' que, a diferencia de los expresidentes Fox y Calderón, tiene "respeto y consideración" por el expresidente Peña Nieto.



Aquí los motivos del actual titular del Ejecutivo.



Más, en: https://t.co/tBXED0XhQ0 pic.twitter.com/4N1AHCsOlR — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) April 21, 2022

El mandatario indicó que durante la campaña presidencial de 2018, Peña fue presionado por varios grupos políticos para que impidiera la llegada de López Obrador a la presidencia, pero Peña se habría negado en múltiples ocasiones.

“Tengo información de que los machuchones lo buscaron para que se juntaran como ahora en contra mía durante la la campaña, le fueron a ofrecer que ellos se encargaban de hacer a un lado a (José Antonio) Meade y que el candidato único fuera Anaya, para que si se juntaban todos en contra mía podían impedir de nuevo que ganara la Presidencia”, refirió

López Obrador aseguró que tras ganar las elecciones y descubrir el complot que había en su contra, agradeció a Peña Nieto por no ser parte de ello. “Tengo información de que no aceptó el presidente Peña, y luego como a los dos meses, desesperados y al ver las encuestas le fueron a decir que se quedara Meade y que ellos se hacían cargo de retirar a Anaya, y tampoco aceptó. Le agradecí cuando tomé posesión porque a mí me hicieron fraude Calderón y Fox, es mas, Fox llegó a confesarlo” indicó.

¿Qué número de Presidente es AMLO en México?

Tomó posesión del poder en el 2018

Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido como AMLO, es el presidente número 63 de los Estados Unidos Mexicanos. Inició su sexenio en el 2018 y deberá terminar su mandato en 2024.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!