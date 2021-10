AMLO le aconseja al "Jefe Diego" no estar tan amargado

Durante la mañanera de este lunes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó unos minutos para recomendarle a Diego Fernandéz de Cevallos que no sea amargado y tenga más sentido del humor.

En La Verdad Noticias te explicamos que el mandatario platicó como es que conoció al también reconocido como "Jefe Diego" y a la par mostró unos tuits que compartió el ex candidato presidencial del PAN.

" Ya no quiero por qué luego se enoja mucho conmigo, pero debe tener sentido del humor, ¿ por qué no pones el el último tuit de Diego? para que veán cómo está enojado, ojalá lo tome a bien y no se vaya a enojar más, pero puso un tuit hace dos días y diganme si no es de una persona enojada", comentó López Obrador.

El famoso tuit del "Jefe Diego"

En su red social, el también ex senador del PAN aseguró que solo los resentidos, refiriendose a López Obrador son aquellos que pueden decir que los mexicanos fueron conquistados.

"Solo los imbéciles y resentidos pueden decir que los mexicanos fuimos conquistados, porque sin los espermas europeos de hace 500 años, no habrían nacido. TARTUFO, además desciende de un abuelo español", se aprecia en el Tuit que te compartimos.

¿Quién es Diego Fernandéz de Cevallos?

El político y abogado Diego Fernandéz de Cevallos mejor conocido como "El Jefe Diego" es miembro del Partido Acción Nacional y se desempeñó como diputado federal, senador de la república y candidato presidencial en 1994.

Diego es un referente político pero sobre todo una institución dentro de Acción Nacional, aunque su paso por la política también esta muy empañada por diversos señalamientos de enriquecimiento y corrupción.

