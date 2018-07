AMLO lamenta que en los cargos públicos no siempre hay integridad

Andrés Manuel López Obrador, el próximo presidente de México, consideró que los perfiles ciudadanos en cargos públicos no siempre garantizan integridad.

Cuando se postulan, se proponen personas de la sociedad civil, no en todos los casos, no estoy generalizando, pero en muchos casos no son gentes íntegras, y el ejemplo más claro es el del Instituto de la Transparencia”, señaló López Obrador esta mañana previo a agenda con su futuro gabinete en educación y desarrollo social.