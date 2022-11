AMLO lamenta la elección del nuevo director del BID: “es más de lo mismo”

La elección del nuevo director del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no representa un cambio, “es más de lo mismo”, lamentó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A pregunta expresa, el titular del Ejecutivo federal indicó que con el nombramiento de Ilan Goldfajn se continuará aplicando lo mismo que durante el periodo neoliberal.

“Es miembro del círculo financiero apegado al modelo neoliberal”, dijo.

Al igual que la secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el titular del Ejecutivo federal manifestó que el nombramiento del nuevo director del BID se da porque tiene “el visto bueno de Estados Unidos”, dejando de lado alguna esperanza para los pueblos de América Latina y El Caribe.

“Lo que queremos dejar de manifiesto es que no hay un cambio en la elección y que el director del BID es más de lo mismo, es lo que se ha venido aplicando durante todo el periodo neoliberal, se ponen de acuerdo, con el visto bueno de Estados Unidos, y así elijen. Es lamentable que esto siga pasando, no hay cambios. No hay ninguna esperanza para los pueblos de América Latina y el Caribe si continuar estos organismos internacionales”.

Aunque dijo que de “es como si esperáramos algo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) o del Fondo Monetario Internacional (FMI)”.

Cambios en Banxico

Sobre la permanencia de Gerardo Esquivel como subgobernador del Banco de México (Banxico), el presidente López Obrador dejó entrever que podría salir del organismo.

“Estamos viendo eso, lo vamos a postular para que nos siga ayudando. Hay varias opciones, alternativas, seguramente el secretario de Hacienda va a hablar con él, con ese propósito. Y vamos a buscar opciones, desde luego, consultando a Gerardo”.

Insistió en que Gerardo Esquivel que es un buen servidor público, preparado, sobre todo, uno de los economistas con más sensibilidad social, y se explorarán otras posibilidades para que pueda ocupar un cargo, sean en el propio Gobierno Federal o en representaciones de México en extranjero.

“Creo que de los únicos que en el periodo neoliberal se atrevieron a hacer análisis sobre la desigualdad social en México. Le mandamos un saludo y agradecemos su apoyo”.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram