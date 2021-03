Este sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), explicó que las vallas metálicas que se colocaron alrededor del Palacio Nacional, no se colocaron “porque tengamos miedo” de las manifestaciones programadas el 8 de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, sino para evitar “provocaciones” y proteger la sede del Poder Ejecutivo federal.

Al supervisar los avances del Tramo 3 del Tren Maya en Maxcanú, Yucatán, el presidente de México señaló que se debe cuidar el Palacio Nacional, ya que de lo contrario “¿qué imagen se da en el mundo?”. Recordó en manifestaciones pasadas han lanzado bombas molotov a la Puerta Central del recinto y ha quedado con daños.

AMLO justifica vallas metálicas en Palacio Nacional; “no es porque tengamos miedo”

“Que no se confunda, no es miedo. No es por eso por lo que se están poniendo (las vallas)”, recalcó.