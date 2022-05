AMLO justifica a los criminales: "no son malos, son conductas antisociales"

Este lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que no fue un desliz defender la vida de criminales, como lo declaró la semana pasada, al referirse al video donde se vio el hostigamiento de presuntos delincuentes contra soldados en Nueva Italia, Michoacán.

En esta ocasión, el mandatario López Obrador además justificó las acciones de los criminales, al decir que no son malos, sino que son las circunstancias las que los llevan a tomar conductas antisociales.

“Así pienso, nada más que son dos posturas distintas: los que quieren resolver todo con la violencia, quémalos con leña verde en el Zócalo, y quienes pensamos que la paz es fruto de la justicia y que los seres humanos no somos malos por naturaleza, sino que son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales”, subrayó en su conferencia de prensa matutina.

AMLO a favor de la vida de los criminales

Cabe recordar que la semana pasada, el mandatario generó polémica por su declaración en torno un video en redes sociales, donde se ve a siete camionetas de presuntos delincuentes persiguiendo a una patrulla de cuatro vehículos militares por Nieva Italia, Michoacán, en donde los civiles hostigan al Ejército.

El presidente dijo en esa ocasión que se debía cuidar la vida de las personas e incluso de los criminales, lo cual generó críticas de sus opositores.

El jefe del Ejecutivo federal también se refirió a las burlas que ha provocado su política de Seguridad –abrazos, no balazos–, y en particular se refirió al gobernador texano, Gregg Abott, quien dijo que ya no se burla de él:

“Se burlaba antes, ahora ya no, de lo que dije sobre abrazos, no balazos, choca con su mentalidad, no es que sea un hombre malo”, subrayó el presidente.

Asimismo, aprovechó este tema para lamentar la masacre de 10 personas negras en Buffalo, Estados Unidos, ocurrida el sábado pasado y dijo que su política de seguridad sin violencia debe ser la medida correcta para terminar con la violencia en otras partes del mundo.

“Lamento mucho lo que pasó en Estado Unidos, de este asesinato de afroamericanos por racismo, eso lo tenemos que combatir y no con el uso de la fuerza, sino convenciendo, persuadiendo. Con la educación”, concluyó López Obrador.

Estrategia de 'abrazos, no balazos' está funcionando: esto dijo el presidente López Obrador, quien aseguró que no fue un error cuando dijo que también se defiende la vida de presuntos delincuentes.

