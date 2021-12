El Presidente de México sorprendió, sí, AMLO invita a participar en el Teletón 2021. Fue por medio de un video de Twitter de la institución que el mandatario realizó la invitación.

El mandatario federal destacó la importante labor que lleva a cabo el Teletón ya que atiende a los niños más pobres con terapias, además destacó que aun cuando el gobierno tiene al DIF se requiere más atención.

Cómo se recordará en La Verdad Noticias, AMLO y el presidente del Teletón se reunieron en Palacio Nacional en el mes de agosto aunque no se supo los detalles.

AMLO invita a participar en el Teletón

AMLO invita a participar en el Teletón y sumarse a la colecta de la institución que se construyó con el esfuerzo y solidaridad de los mexicanos.

Al inicio el Presidente de México dijo: “Invitarles a la colecta en beneficio del Teletón para que esa institución que se ha venido construyendo con el esfuerzo, con el trabajo, con la solidaridad de todos los mexicanos se consolide”.

Teletón y su labor

AMLO invita a participar en el Teletón pero no se limitó a ello, reconoció la importante la labor que desempeña.

El presidente AMLO aseguró que es muy importante la labor que el Teletón lleva a cabo y resaltó que es una institución que apoya a “quienes necesitan de nosotros” ya que aun cuando hay centros especiales como el DIF éstos no son suficientes, pues se requiere de más atención para menores con discapacidad.

Por lo que AMLO consideró muy importante que existan centros como los del Teletón, para poder atender a menores y se les brinden terapias para ayudarles a recuperarse.

“Por falta de recursos económicos, por la pobreza, una niña, un niño con una discapacidad no grave, por no tener terapia, por no tener un tratamiento…esa discapacidad leve, menor, se convierte en una discapacidad grave”.

Fue así como AMLO invita a participar en el Teletón por lo que consideró que es importante que los niños y niñas con discapacidad para poder ayudarlo y no solo con lo económico sino que se necesita con el tratamiento, por lo que el Gobierno ha hecho un convenio con el Teletón.

