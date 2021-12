AMLO instala Comisión de la Verdad por Guerra Sucia

En el marco del Día de los Derechos Humanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) instaló la Comisión de Acceso a la Verdad por violaciones graves a Derechos Humanos de 1965 a 1990, período conocido como la Guerra Sucia; de esta manera ofreció todo el apoyo material y humano para el esclarecimiento de los casos donde se acusan graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el periodo referido.

“Vamos a permitir que se tenga acceso a todos los archivos de tosas las dependencias sin ningún límite y también el que no haya obstáculos y que no haya impunidad para nadie. Es un trabajo muy complejo que enfrenta muchos obstáculos, porque se requiere de recursos de apoyos, no solo es tener lo archivos, sino quien los va a clasificar, quien los va a analizar”, destacó el presidente desde la ciudad de Chihuahua.

Función de la Comisión de la Verdad por Guerra Sucia

En Chihuahua, AMLO instaló la Comisión de la Verdad por Guerra Sucia.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, explicó que la Comisión fue diseñada junto a los colectivos, familiares y víctimas, con la opinión de expertos en la materia con el objetivo de contribuir a la consolidación de un nuevo régimen democrático estableciendo garantías para la no repetición de los hechos.

“Las movilizaciones de esa época enfrentaron una violencia de Estado que se manifestó en estigmatización social de la protesta, detenciones arbitrarias, prisión, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales”, dijo Encinas.

Agregó que la violencia no solo fue contra movimiento armados, sino con toda expresión de inconformidad social, como:

Movimientos sindicales

Campesinos

Organizaciones populares

Comunidades indígenas

Partidos políticos

Grupos contracultura como jóvenes, estudiantes y de la diversidad sexual

La Comisión deberá presentar resultados a más tardar el 30 de septiembre de 2024, y se desarrollará mediante un mecanismo de esclarecimiento histórico, encabezado por un grupo de expertos independientes; un comité de impulso a la justicia, así como un programa especial de búsqueda de las personas desaparecidas.

“Comisión de la Guerra Sucia es una deuda histórica”

Comisión de Acceso a la Verdad por violaciones graves a Derechos Humanos de 1965 a 1990.

Durante el evento, el subsecretario Encinas afirmó que la Comisión de la Guerra Sucia es una deuda histórica para una “herida abierta” que tendrá la responsabilidad del esclarecimiento histórico de estos hechos.

“Los gobiernos anteriores no quisieron encarar esta parte de la historia ni la deuda social, las graves violaciones a derechos humanos fueron sistemáticamente negadas. A las víctimas, sobrevivientes y familias se le negó el acceso a la justicia”, recalcó.

La Verdad Noticias informa que en la instalación de la Comisión de la Verdad para la Guerra Sucia participaron Abel Barrera, uno de los expertos del mecanismo; y Tita Radilla, víctima indirecta de desaparición forzada.

Abel Barrera aseguró que los 5 expertos que conforman el mecanismo van a investigar con independencia e imparcialidad las violaciones graves cometidas en México durante el periodo conocido como la Guerra Sucia.

Mientras que, Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla, desaparecido el 25 de agosto de 1974 en la carretera México-Acapulco en un retén militar lamentó que la comisión “no debió suceder nunca”.

Por último, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la importancia de la Comisión para la Verdad de la Guerra Sucia para saber qué sucedió, cómo se dieron los hechos y quiénes fueron los responsables.

“Espero que antes de que concluya mi mandato podamos informar y hacer justicia para que nunca más algo así vuelva a suceder”, finalizó.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado