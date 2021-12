AMLO insiste que si consulta de revocación logra el mínimo dejará de gobernar

El mandatario hizo un llamado a los mexicanos a participar en este ejercicio.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) explicó este lunes que para que la consulta de Revocación de Mandato sea vinculatoria, deben ser del 40 por ciento de la lista nominal de electores, por lo invitó a los mexicanos a participar en este ejercicio.

Durante su conferencia de prensa, el mandatario indicó que lo importante es “preguntarle al pueblo para que participe”, al mismo tiempo que afirmó que en caso de no lograr el mínimo de votos “dejará” el cargo.

El anuncio se hizo luego que el pasado domingo, la asociación civil “Que Siga la Democracia” encabezado por la excandidata de Morena, Gabriela Jiménez entregó al INE 3 millones de firmas para la Revocación de Mandato.

AMLO pide participar en la consulta de revocación

Al dar a conocer que hasta el día de hoy se han logrado reunir 10 millones de firmas para solicitar la consulta de revocación, el mandatario señaló que “la politiquería tiene que ver con darle la espalda al pueblo, con no tomar en cuenta al pueblo, con pensar de que el pueblo en política, no existe”.

También durante la conferencia de este lunes 27 de diciembre, López Obrador reafirmó que “si la gente dice que me vaya en la consulta de revocación de mandato, me voy porque no se puede gobernar sin el respaldo del pueblo y menos cuando se lleva a cabo una transformación”.

¿Cuándo es la consulta de Revocación de Mandato?

El presidente destacó la importancia de la consulta de revocación

En caso de reunirse las firmas necesarias, el ejercicio en el cual se preguntará a los mexicanos si el mandatario continúa o no al frente del gobierno federal se realizará en abril de 2022.

Como hemos dado a conocer en La Verdad Noticias, la consulta de Revocación del Mandato de AMLO será organizada por INE y deberá de participar al menos 40% de las personas inscritas en la lista nominal para que sea vinculatoria.

