Desde el estado de Yucatán, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró que en el 2024 no buscará la reelección, por lo que una vez que concluya su mandato se jubilará para retirarse a Palenque, Chiapas.

AMLO se jubilará en 2024

“Yo voy a estar hasta el 2024, no hay reelección, que es un asunto de principios, de mis convicciones. Ya considero haber contribuido, voy a seguir contribuyendo al desarrollo de nuestro país y ya vendrán otros, tiene que haber relevo generacional”, señaló el jefe del Ejecutivo.

AMLO insiste que no buscará reelección en 2024

López Obrador mencionó que a pesar de que cuenta con el apoyo de la mayoría de los mexicanos no buscará reelegirse, “nada más el tiempo que se tiene contemplado de acuerdo a la Constitución”.

“Terminamos en 2024 y ya no nos volvemos a meter en nada, en asuntos públicos, yo me jubilo por completo y entonces sí, ya me voy a ir a Palenque, Chiapas, a finales del 24”, mencionó.

AMLO terminará su gobierno sin pendientes

Lo anterior lo señaló durante la supervisión de la construcción del Tren Maya, en Maxcanú, Yucatán, desde donde informó que este proyecto deberá concluirse a finales del 2023 para que en 2024 entre en operaciones.

Asimismo, comentó que su administración está procurando no hacer más compromisos de obras públicas “para evitar que heredemos estos cementerios de obras tiradas por todo el país”.

“Que todo lo que se comience, se termine, y este es el caos del Tren Maya”, destacó.

También dijo que su Gobierno se ha destacado por el manejo adecuado de los recursos públicos, y ejemplificó que para concluir el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco se necesitaban al menos 300 mil millones de pesos, mientras que, la construcción del Aeropuerto “Felipe Ángeles” costará alrededor de 75 mil millones, por lo que dijo, el ahorro será de 225 mil millones de pesos.

“Con el ahorro que se está logrando al construir el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’ estamos financiando la mitad del costo del Tren Maya. Hablé de 200 mil millones, mínimo vamos a obtener de ahorro en el caso del aeropuerto 100 mil millones para el Tren Maya, por tomar esa decisión, casi logramos que con esa decisión y otras ventajas se pueda financiar esta gran obra”, destacó AMLO.

