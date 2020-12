AMLO insiste en meterse en temas electorales y critica alianza opositora

La alianza PRI, PAN y PRD es algo natural y obvio.Los que mandan en ese grupo, los machuchones, lo que quieren y lo que más les importa es quitarle el presupuesto a los pobres y por eso quieren tener mayoría en la Cámara de Diputados, que es la encargada de aprobarlo, lo demás es secundario, quién gana una gubernatura, los ayuntamiento, los congresos locales, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No aguantan, no soportan el que haya pensión a los adultos mayores, para niñas y niños con discapacidad; no soportan el que los estudiantes pobres reciban becas. Les molesta hasta el que se exprese, aunque no se lleve a la práctica, porque significa todo un proceso y hay muchos obstáculos precisamente, porque son muchos los intereses creados, les molesta que se hable de atención médica y medicamentos gratuitos”, sostuvo en conferencia matutina.

“Les molesta muchísimo el que se siga fortaleciendo la educación pública y que la educación no sea un privilegio, sino un derecho, porque ellos apostaron durante todo el periodo neoliberal a la privatización de la educación, de la salud”.

López Obrador argumentó que estos partidos se están agrupando porque representan al antiguo régimen.

“Ellos mandaron y dominaron en los últimos 40 años, y lo hicieron asociados, simulando que eran distintos. Ahora, como se está llevando a cabo una transformación en el país, se quitan las máscaras, se abrazan y formalmente se agrupan para defender lo que significó la política neoliberal, es decir, el beneficio para las minorías, la corrupción, el empobrecimiento del pueblo, la inseguridad y la violencia, apuntó.

“Es un agrupamiento conservador que quiere decir, como su nombre lo indica, conservar privilegios, entonces es amplio y tiene que ver con grupos de intereses creados, todos los que antes no pagaban impuestos y ahora tiene que pagar impuestos; todos los que hacían jugosos negocios al amparo del poder público y ahora no los hacen; todos los que recibían subvención en medios de información y ahora no están recibiendo y también una parte que no está vinculada solo a lo económico o interese materiales, sino a un pensamiento conservador”, aseveró en Palacio Nacional.

AMLO se mete en política electoral

López Obrador consideró que la jornada electoral del próximo año será interesantísima porque la gente va a decidir si quiere un retroceso o que se siga adelante. Además, aseguró que nadie del gobierno intervendrá en las elecciones.

“Ese es otro distintivo, ellos vienen de un régimen antidemocrático, hicieron fraude, hay muchísimas víctimas del fraude electoral que cometieron estos que están ahora unidos, incluidos los intelectuales orgánicos que guardaron silencio, firmaban manifiestos a favor de los fraudes”, apuntó.

“Me causa la verdad mucho orgullo, es un triunfo moral el que al paso del tiempo, después de luchar muchos años junto con millones de mexicanos se logra iniciar una transformación y a los dos años se unen los conservadores para detener el proceso de transformación, ¿puede haber algo más satisfactorio que eso para un luchador social, para un demócrata, para un revolucionario, un reformador, un transformador?, no. Imagínense si a los dos años toda esa fuerza conservadora no se manifestara como una oposición como lo están haciendo, ¿

