AMLO informa que todo el gabinete se reunirá en Chilpancingo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acudió la mañana de este sábado 23 de octubre a una reunión con autoridades de la Montaña del estado de Guerrero, en el poblado de Tlapa. Donde informó que mañana domingo todo el gabinete se reunirá en Chilpancingo.

Obrador señaló que el 24 de octubre en punto de la 1:00 pm habrá un encuentro con el gabinete para refrendar el apoyo al pueblo y a la gobernadora, Evelyn Salgado quien estuvo presente para darle la bienvenida al mandatario federal.

En su visita a Guerrero, AMLO fue reconocido por Salgado, ya que la gobernadora dijo que el presidente de México ha acudido en varias ocasiones a la zona y no solo gobierna desde su escritorio.

AMLO refrenda su apoyo a Evelyn Salgado

AMLO refrenda su apoyo a Evelyn Salgado

El Jefe del Ejecutivo Federal, aseguró que la nueva gobernadora de Guerrero tiene todo su apoyo como se lo señaló desde Palacio Nacional hace unos días. Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, esta entidad al igual que Chiapas y Oaxaca son los estados que más reciben apoyo en todo el país.

Asimismo, López Obrador ahondó en los programas sociales que ofrece su gobierno a los sectores vulnerables de la población. AMLO destacó que, en parte de su plan de descentralización, la Secretaría de Salud, presidida por el doctor Jorge Alcocer, tendrá su sede en el estado de Guerrero.

López Obrador espera que programas sociales reduzcan la delincuencia

López Obrador espera que programas sociales reduzcan la delincuencia

El gobierno federal de Andrés Manuel invertirá más recursos para todos los programas sociales de los municipios de Guerrero, porque, desde la perspectiva del presidente, si se apoya a la sociedad y se combate la pobreza, también se enfrenta a la delincuencia.

Durante su discurso, AMLO consideró que es urgente otorgar trabajo a los jóvenes. "Entonces, ya no se verían en la necesidad de tomar el camino de las conductas antisociales. Ya no los enganchan, ya no se los llevan", explicó.

