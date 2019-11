AMLO indicó que la creación del Tren Maya se decidirá en una consulta ciudadana

El paso 10 de noviembre el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, dijo en Campeche ante el pueblo de Xpujil, que sus opositores se han disfrazado de "ambientalistas" para evitar la construcción del Tren Maya.

Fue así, como durante dirigente de México, expresó su sentir sobre los ataques al proyecto del tren maya, pues espera, que no se ingresen amparos como sucedió con más de 100 que fueron impuestos en el proyecto del aeropuerto de Santa Lucía, pues comentó que ya conoce las fechorías de sus opositores y está preparado, pues aunque ahora se “disfracen de ambientalistas”, será el pueblo quien mediante una consulta ciudadana decidirá el destino del proyecto.

También, dio a conocer que el proyecto del aeropuerto de Santa Lucía ha iniciado su construcción, pues ya se han resuelto las problemáticas impuestas por sus contrarios.

En el carácter de su gobierno de no imponer nada, y de apegarse a la ley en todo momento, para poder determinar si el proyecto seguirá vivo o deberá ser descartado; el jefe del estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, indicó que la consulta ciudadana se realizará en el mes de diciembre próximo, ya que quiere estar seguro, pues la cantidad de pesos mexicanos presupuestado para el Tren Maya suma los 120 mil millones de pesos, y no puede arriesgar esos recursos, si durante su mandato la obra queda inconclusa.

Únete a nosotros en Instagram

Una de las cosas que dejó muy claro a los mexicanos es que a pesar de lo que las especulaciones perversas de sus adversarios y conservadores, él no pretende reelegirse y que al contrario, si el pueblo mexicano lo desea dejará su cargo en 2022, así lo expresó:

Te puede interesar: Morena Vs Morena, también en México hubo "Golpe de Estado" como en Bolivia

“Yo no me voy a reelegir, yo soy maderista: ‘sufragio efectivo no reelección’, nada más hasta el 24 y eso si lo decide la gente porque en el 22 va a haber revocación de mandato”.