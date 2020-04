AMLO indica que enfrenta la peor de las epidemias: "la corrupción política"

amlo corrupcion mexico

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), indicó que la pandemia del COVID-19 no es el mayor desafío para su gobierno, ya que es un hombre de adversidades.

El mandatario mexicano refrendó que la corrupción es la peor de las epidemias a las cuales se ha enfrentado, por lo que no tiene duda de que el país saldrá adelante de la crisis económica y de salud.

"Yo estoy preparado para enfrentar desafíos, llevo años enfrentando adversidades, he enfrentado a la peor de las epidemias: a la corrupción de México, mejor dicho, la corrupción política. Enfrenté esta peste y la voy a desterrar de México", afirmó.

Como ejemplo puso de lo bien llevada que ha sido la crisis por su gobierno, sustentado en el último reporte sobre la caída de la economía por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) durante el primer trimestre del año.

"El Inegi da a conocer el porcentaje de caída de la economía de México en el trimestre, enero, febrero, marzo. Algunos pronosticaron de que iba a ser mayor la caída y afortunadamente no fue así, 1.6 con relación al trimestre anterior; es decir, octubre, noviembre, diciembre del año pasado, 1.6".

AMLO: Lo peor está por llegar, es optimista

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recalcó que lo peor está por venir, pero es optimista ya que aunque todas las economías en el mundo caerán, México tiene un modelo nuevo en el que los que menos tienen, contarán con recursos para salir adelante y así reactivar la economía.

"Vamos bien, eso es lo que puedo decir, a pesar del dolor que causa que haya enfermos y que pierdan la vida seres humanos (...) Estamos arriba en recaudación en términos reales (...)", dijo.

Agregó: "Entonces, no es cantar victoria, porque viene lo más difícil, el trimestre mayo, junio, julio, también si se prolonga agosto, septiembre, octubre, pero tenemos una estrategia, ya decidimos no recurrir a deuda, decidimos no aumentar impuestos, decidimos no aumentar el precio de las gasolinas y decidimos fortalecer la política de austeridad republicana".

Sobre la saturación en los hospitales públicos, reconoció que pudiera ser porque "en los institutos el porcentaje de ocupación sea mayor, pero la disponibilidad en el Seguro es también amplia".