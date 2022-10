AMLO inaugura la carretera La Pera-Cuautla

Al inaugurar la modernización de la carretera La Pera-Cuautla, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que será libre de peaje para los pobladores de Tepozotlán.

Previo a su llegada oriundos de esa zona de Morelos exigieron el pago por los terrenos utilizados para retomar esta obra que estuvo detenida por 10 años.

En ese sentido, el titular del Ejecutivo federal reconoció que hubo malestar por parte los pobladores que se tradujeron en demandas y amparos, pero el Gobierno Federal pudo lograr un consenso y el diálogo permitió el corte de listón el día de hoy.

López Obrador dijo que será "el aval" para que los acuerdos alcanzados con la gente ee Tepoztlán se cumplan.

"Yo soy aval de esos acuerdos para que se cumplan, porque todavía me falta para concluir mi mandato, pues como dos años, 23 meses, de modo que nos vamos a seguir encontrando, Y yo siempre estoy recorriendo los pueblos y voy a estar pendiente para que se cumplan todos los compromisos", comentó.

El tabasqueño dio la instrucción para que la SCT abra el tránsito en esta carretera en sus dos carriles.

El mandatario federal reveló que adelantó su visita a pesar de aún no estar terminada al 100 por ciento la autopista, "porque si no vengo no le meten más".

"Ya saben ustedes, ahorita todavía están pintando, pero va a continuar y ya se va a inaugurar la carretera".

Resaltó que la gente de Tepoztlán no solo contará con una obra moderna, que implicó la inversión de más de cuatro mil millones de pesos, sino que gozará también de todos los Programas de Bienestar.

En una parte de su discurso, una activista le exigió justicia y detener a los culpables del asesinato del defensor de la tierra, Samir Flores Soberanes, perpetrado hace 3 años, días antes de que se llevara a cabo la consulta para poner en marcha una termoeléctrica y gasoducto en Morelos.

A lo que el presidente de la República se comprometió a atender el caso.

-¡Justicia!, ¡Justicia! para Samir, le gritaron.

"Sí, ahora lo vemos, se van a quedar a atenderles ahora con mucho, no solo gusto, sino es nuestro compromiso. Les van a atender, les van a atender", respondió.

Al término de la inauguración de esta carretera, López Obrador agradeció al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y le refrendó su apoyo moral después de las Águilas del América, que fueron descalificadas ayer por los Diablos del Toluca.

"Muchas gracias al gobernador de Morelos. Siempre lo apoyo, pero el día de hoy lo apoyo más, por lo que pasó anoche. Siempre lo voy a apoyar, como voy a apoyar al pueblo de Tepoztlán y a pueblo de Morelos", dijo levantandole el brazo al mandatario morenista.

