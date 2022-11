AMLO: hubo robo de antigüedades en Palacio Nacional

El presidente Andrés Manuel López López Obrador hizo un llamado a países a devolver las piezas arqueológicas que pertenecen a otras naciones.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario se refirió a la recuperación de piezas arqueológicas mexicanas, y aceptó que el patrimonio cultural ha sido afectado.

Al referirse a Palacio Nacional, reconoció también que ahí hubo robos durante años.

“Antes se robaban todo, no hay que ser tan radical, no hay que generalizar, pero sí se robaban muchas cosas. Aquí hay piezas en donde está supuestamente un reloj antiguo pero ya lo que tiene adentro ya no corresponde”, reveló.

El presidente de la República reconoció que se hace trabajo para recuperar piezas mexicanas que están en otras partes del mundo, y que Francia es una de las naciones que más trabajo les cuesta, porque “se resisten” a devolver.

Indicó que hay otros países como Italia que cooperan, pero los franceses “son los más cerrados”, aunque se dijo seguro de que van a cambiar.

En algunos casos, aceptó, ha habido asperezas diplomáticas con otras naciones en esta tarea de regresar patrimonio cultural a México.

Indicó que una vez en Nueva York vio una exposición de piezas medievales que llevaron de medio oriente casi completas, y eso sucede en varios museos del mundo.

El presidente de la República ejemplificó que esto sucede en museos de Londres, en el Reino Unido o en París, Francia, por lo que dijo que ojalá se devuelvan a sus pueblos originales.

Dijo que en Nueva York hay piezas olmecas, quizá las más bellas del mundo, que no están ni en Tabasco ni en Veracruz, aunque aquí en México también se tiene un acervo importante.

Recordó que hay casas de moda que han plagiado diseños de artesanos de Chiapas, Guerrero o Oaxaca.

López Obrador sostuvo que hay una plan que lleva a cabo la Fiscalía General de la República (FGR); el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Secretaría de Cultura, para recuperar piezas arqueológicas tanto en México como en el extranjero; al momento, se reveló, se han recuperado alrededor de 10 mil piezas.

Reveló que hay una campaña para no aceptar subastas en el extranjero, y que existen incluso coleccionistas herederos de familias que se dedicaron a la colección de piezas arqueológicas y que donan esas colecciones, porque tienen confianza en este gobierno.

