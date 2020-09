AMLO: “hazaña reunir 2 millones de firmas para juicio a expresidentes”

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una “hazaña” el hecho de que ciudadanos de varios estados del país recolectaron más de dos millones de firmas en tan solo 10 días para solicitar la consulta ciudadana para enjuiciar a expresidentes.

Una hazaña de los ciudadanos

Durante la conferencia matutina de este jueves, el jefe del Ejecutivo federal resaltó que esa hazaña fue de únicamente de los ciudadanos y no una organización social o de Morena, como se ha especulado durante los últimos días, “fue un agrupamiento de ciudadanos que se organizan y destinan todo su tiempo, no duermen, y convocan a otros ciudadanos y logran reunir más de dos millones de firmas”, recalcó.

Asimismo, criticó que diferentes medios de comunicación estén dudando de la veracidad de las firmas recolectadas, entre ellos el diario Reforma al cual señaló como “pasquín que no quiere que se juzgue a Carlos Salinas de Gortari”.

“Es lamentable que le den tanta importancia a un asunto que deberíamos de reconocer, exaltar, pero fue una hazaña de los ciudadanos el conseguir en 10 días más de dos millones de firmas”, argumentó.

“Todavía el 15 de septiembre estaban agotados y estaban llamando a otros ciudadanos a que fueran a ayudarles porque se tienen las firmas y había que foliarlas. Faltaban manos, llegó la gente y lo lograron”, destacó.

SCJN determinará si procede la consulta para enjuiciar a expresidentes

López Obrador destacó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene 20 días para resolver si se aprueba o la consulta preguntar si se debe enjuiciar a los exmandatarios federales, “los ministros pueden tener la arrogancia, si quieren, de sentirse libres, porque lo son. Va a depender de ellos que se declare constitucional y pase a las cámaras, al Instituto Nacional Electoral y adelante”, dijo.

El presidente insistió en que no se trata de un acto de venganza ni de persecución sino del cumplimiento de su responsabilidad, descartando tener problemas personales con los expresidentes, principalmente con Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón.

“Yo no odio, yo no podría vivir odiando. Yo soy feliz porque predico el amor al prójimo, no le deseo mal a nadie”, aseguró López Obrador.