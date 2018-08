AMLO hará en octubre consulta ciudadana sobre el Nuevo Aeropuerto

Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la decisión de la construcción del nuevo aeropuerto no recaerá en un solo hombre o un grupo de técnicos.

La última semana de octubre se realizará una consulta nacional para recoger las opiniones de los mexicanos, cuyo resultado tendrá carácter vinculatorio y en base a ella se tomará la decisión definitiva.

Desde este viernes en la página:

https://lopezobrador.org.mx/2018/08/17/documentos-de-consulta-sobre-aeropuerto/

Fue Javier Jiménez Espriú, propuesto como próximo titular de Comunicaciones y Transportes quien explico que en esta página estarán publicados todos los documentos de consulta sobre el Nuevo Aeropuerto.

AMLO, dio un mensaje a medios de comunicación respecto a la consulta ciudadana por NAIM.

“Llamo a los mexicanos para que participemos todos en este ejercicio democrático, y entre todos decidamos lo que sea mejor para la nación, para el interés general. No debemos preocuparnos por el tiempo que nos lleve porque es un asunto trascedente. No limitaremos la decisión a un hombre o un puñado técnicos, si no que se pondrá a consideración de todos los mexicanos”, afirmó, el presidente electo”. Declaró Andrés Manuel López Obrador.