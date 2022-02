Aseguró que "En este Gobierno no hay ladrones"

Durante la conferencia matutina de Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador subestimó las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2020, misma que fue entregada el pasado domingo en el Congreso de la Unión.

Al respecto el mandatario apuntó que este informe todavía es preliminar y que se van a ir aclarando las presuntas irregularidades, aunque aseguró que en el Gobierno de la Cuarta Transformación "No hay ladrones".

Recordemos que dichas declaraciones se dan luego de que la Auditoría como te informamos aquí en La Verdad Noticias detectó un probable un desfalco de 49 mil millones de pesos generado por varias dependencias del Gobierno Federal, Gobiernos Estatales e incluso municipales.

"En este Gobierno no hay ladrones": AMLO.

En la "mañanera" que se transmite en el canal de You Tube de Presidencia, López Obrador dijo, "Se van a ir aclarando todas las irregularidades que según la ASF se encontraron en la cuenta pública, así es siempre, se audite todo y se empieza a aclarar. Recuerden de cómo llegaron a decir que el cancelar el aeropuerto de Texcoco nos había costado 300 mil millones, y tuvieron que aceptar que se pagaron 100 mil millones. Todavía eso es preliminar, desde luego lo usan nuestros adversarios los conservadores corruptos porque piensan que es lo mismo y no”.

En el mismo sentido agregó que "Antes operaba 'El Chupacabras', 'El Diablo', 'Don X', etcétera con impunidad y ahora ya no, no somos iguales. En este Gobierno no hay ladrones para que quede claro", enfatizó.

Finalmente afirmó que este tipo de informes son utilizados por sus "rivales" políticos para golpear a su administración, "Desde luego que va a seguir la campaña y qué bueno, porque demuestra que hay una vida pública activa en México y estamos enfrentando a los que se dedicaban a saquear, a robar, es cero impunidad en cuanto a esta delincuencia y cero impunidad para los corruptos, para los políticos corruptos, esa es la transformación".

¿Quién maneja la ASF?

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es el órgano supremo fiscalizador dedicado a revisar el uso correcto de los recursos federales y actualmente está dirigido por David Rogelio Colmenares Páramo.

Durante el Gobierno de López Obrador la auditoría ha realizado diversas observaciones pero una que causó gran "ruido" para la autodenominada "4T" fue en la que aseguraban que la cancelación del NAIM tuvo un costo de 113, 327. 7 millones de pesos, lo cual fue refutado por la administración federal.

