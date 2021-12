AMLO habló sobre Jaime Bonilla, no descarta la posibilidad de que ocupe un cargo

Obrador habló sobre Bonilla, no descarta la posibilidad de que ocupe un cargo

En la conferencia mañanera desde el Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre si Jaime Bonilla, ex gobernador de Baja California será invitado como subsecretario de Gobernación, por lo que el presidente indicó que no descarta la posibilidad de que ocupe un cargo.

El mandatario mencionó que no habrá nombramientos en su gabinete en los próximos días, pero comentó: “Vamos a ver hacia adelante, no se descarta la posibilidad, pero en los próximos días no hay cambios”. Expresó en la conferencia de prensa de este miércoles 15 de diciembre.

Y es que, el pasado mes de octubre de este 2021, te compartimos en La Verdad Noticias que López Obrador aseguró que Bonilla hizo un buen trabajo en el Estado. El presidente de México compartió un video en redes sociales para agradecer el apoyo a Jaime.

AMLO no descarta la posibilidad de que Jaime Bonilla ocupe un cargo

Bonilla apoya el proyecto de AMLO

El mandatario comentó que se va a esperar y mencionó que Bonilla ha ayudado mucho al movimiento democrático en Baja California y él es Senador con licencia, tiene esa opción y puede ayudar al gobierno federal, pero indicó que está tomándose su tiempo.

Cabe mencionar que el pasado mes de junio cuando aún tenía el cargo de gobernador de Baja California, Bonilla presumió a López Obrador cero violencia en el estado, en su momento expresó que hay paz social, aunque hay necesidades y carencias, dijo que no hay violencia.

¿Quién es Jaime Bonilla?

Bonilla dejó el cargo de gobernador de Baja California en octubre del 2021

Bonilla Valdez es un empresario y político que incursionó en la política en México como diputado federal. Nació en Tijuana, Baja California, pero obtuvo la ciudadanía estadounidense que le permitió competir en el cargo de Director de Aguas del Distrito de Otay.

El 1 de noviembre de 2019 inició su mandato como gobernador de Baja California y finalizó el 31 de octubre del 2021. Por otra parte, el político ha recurrido a las redes sociales para mostrar su apoyo al presidente AMLO. En otra publicación comentó que hablar con la verdad es la principal herramienta para transformar el país.

