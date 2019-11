AMLO habla sobre los BOTS, dice que usarlos es inmoral y muestra desesperación

Esta mañana, el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha señalado que la campaña para desacreditar a la prensa mediante tuits, y en la cual ya se sabe que fueron empleados bots para realizarlas, son algo detestable pues es inmoral.

Además, durante la rueda de prensa de este lunes, recomendó que no se debe insultar, sino más bien dar buenos argumentos, AMLO añadió que “eso es lo más destacado, por lo general son muy buenos los argumentos, no podía ser de otra forma, los conservadores están desesperados, no tienen argumentos e insultan y usan 'robots', cosa que es inmoral”.

Cabe recordar, que entre las cuentas relacionadas a la campaña contra la prensa, se encontraron las de Luis Calderón Zavala, Aurelio Nuño y Juan Carlos Romero Hicks, quienes difundieron quienes alcanzaron el Trending Topic el 31 de octubre con hashtags como: #prensaprostituida, #prensasicaria y #prensacorrupta, después que “La Mañanera” de aquel día finalizara.

AMLO fue contundente y dijo que los bots son la desesperación evidente de sus adversarios.

Ante este incidente fue que durante “La Mañanera” el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que deben prevalecer los argumentos por encima de los insultos y dejó claro que por el tiempo en que vivimos “lo que duele más es pasar la vergüenza de utilizar estos métodos, no es sólo un asunto legal es un asunto moral”, a su vez cuestionó sobre “cómo se están utilizan robots, cómo se contrata a personas para confrontar a opositores".

AMLO señaló en “La Mañanera”, que de ser cierto que con los “bots” está vinculado Aurelio Nuño, extitular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), sería la muestra de “las manos inmorales en la que los mexicanos nos encontrábamos”.

Ahora bien, AMLO también dejó claro que hasta el momento no existen denuncias en contra de alguien por estos “bots”, pero fue claro al decir que es una muestra de la gran desesperación en la que se encuentran sus adversarios.