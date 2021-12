AMLO habla sobre la detención del ex diputado José Manuel del Río

El presidente de México asegura que aún tiene confianza en el gobernador de Veracruz/Foto: El Economista La Razón

El mandatario federal Andrés Manuel López Obrador (AMLO) considera que a pesar de la detención del ex diputado José Manuel del Río Virgen, no descalifica al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, del Río es secretario técnico de la Jucopo en el Senado, por lo que ahora que ha sido arrestado, el gobernador veracruzano ha quedado en medio de la controversia. Por lo que el presidente de México afirmó que deben tener pruebas, de lo contrario, no se le puede acusar y en su caso, se le debe poner en libertad o desechar el caso.

José Manuel del Río fue detenido por su presunta participación en la comisión del delito de homicidio doloso calificado, sucedido el pasado 4 de junio. La Fiscalía General de Justicia de Veracruz informó que elementos de la Policía Ministerial cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra.

AMLO sigue respaldando al gobernador de Veracruz

López Obrador considera que este caso no debe afectar al gobernador de Veracruz/Foto: Forbes

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, el presidente AMLO habló sobre el caso de Veracruz, y reiteró su confianza al gobernador de este estado, al cual describió como uno de los "mejores gobernadores que ha tenido Veracruz en los últimos tiempos".

"Mí estado padeció de muchos gobernadores mediocres y ladrones y ese era el principal problema y ahora por primera vez en bastante tiempo se tiene un gobernador honesto, íntegro, que es incapaz de llevar a cabo una injusticia en contra de nadie, le tengo toda la confianza", declaró el mandatario federal.

López Obrador espera que se aclare el caso de del Río

La captura del ex diputado fue abordada por el presidente mexicano/Foto: López-Dóriga Digital

El presidente de la república espera que en el caso de José Manuel del Río, las autoridades analicen el asunto, "porque además, es apenas una instancia, que resuelva con apego a la verdad, sobre todo no solo con apego a derecho sino que se vaya al fondo, se esclarezcan los hechos y se resuelva", explicó.

Por lo cual, AMLO mencionó que hay instancias legales para atender los casos, "pero no se puede descalificar así a la primera al gobernador de Veracruz porque en efecto, no hablo al tanteo no es buen gusto que les haga una relatoría de los gobernadores de los últimos tiempos de Veracruz", señaló.

