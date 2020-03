AMLO habla sobre el mensaje que dio en la Cumbre G20

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló durante la mañana sobre su participación en el encuentro virtual con los líderes mundiales, la cual reunió a los altos mandos de las potencias en la Cumbre G20, con el fin de tratar el tema de la pandemia del coronavirus Covid-19.

Frente a la Cumbre G20, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destacó la visión de México y lo que se hace para enfrentar a la pandemia del coronavirus Covid-19, que ha llegado hasta el país, a los medios de comunicación el Presidente dijo que abrió su participación dando un saludo a los líderes mundiales: “expresé mi solidaridad, y principalmente a los pueblos que están padeciendo por esta pandemia”.

Al concluir su participación, AMLO dijo que se despidió de los líderes mundiales con un mensaje referente al coronavirus Covid-19: “Ánimo, vamos a vencer con la fraternidad universal”.

Durante su intervención AMLO aprovechó para rechazar el racismo y la discriminación por lo que pidió a las potencias mundiales no cerrar sus fronteras con políticas arancelarias esto para que no prevalezcan los monopolios comerciales pero también aconsejó que no utilicen el precio del petróleo pues esto afecta a los países que están en vías de desarrollo.

Así habló AMLO frente a líderes mundiales en el G20.

AMLO pide tregua a potencias en el G20

Durante la conferencia matutina de AMLO, la cual fue retrasada debido a la reunión del Presidente con líderes mundiales, dijo que habló con los líderes de cada país que integra el G20 con el fin de que no afecten a otros países.

"También hablé de que las grandes potencias tienen que hablar para establecer una especie de tregua que no haya cierres de fronteras con políticas arancelarias unilaterales (...) que no se use el precio del petróleo para afectar la economía de los pueblos, y cerrarle el paso a la especulación financiera”.

En esta contingencia es muy importante el apoyo entre las familias. Cuidemos a los adultos mayores. Conferencia matutina. https://t.co/UIRGdrFMsB — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 26, 2020

El G-20 es un grupo que está integrado por Alemania, Australia, Brasil,, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Canadá, China, Arabia Saudita, Argentina, Corea del Sur, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y una representación de la Unión Europea