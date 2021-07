AMLO habla de la multa a Samuel García: No confía en las decisiones del INE

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) decidió hablar durante su conferencia matutina, sobre el caso de la multa millonaria al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda y las sanciones que se aplicaron a otros candidatos y al Partido Verde por el Instituto Nacional Electoral (INE). Aunque no confía en estas decisiones, las va a respetar.

“Es lo más normal que un simpatizante, más si se trata de la esposa, pues hable bien de su esposo... Si va a cobrar o no va a cobrar, pues eso es otra cosa.. Yo veo esto más politiquero, porque ni siquiera diría político”, esto con respecto al caso de Samuel García, quien ha sido sancionado por “no pagarle” a su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, las historias de Instagram que ella compartió donde mostró que lo apoyaba en su campaña electoral.

Así que ahora tanto el INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), no le dan confianza al presidente López Obrador: " (...) No me dan confianza estas decisiones, la verdad, pero pues hay que respetarlo… (Los influencers) deben de participar como todos, sin límites”, aseveró, también refiriéndose al caso de la multa al Partido Verde Ecologista (PVEM).

AMLO quiere renovar el INE y el TEPJF

El presidente no está de acuerdo en las decisiones que se han tomado en las instituciones/Foto: El Universal

Ante las recientes acciones del INE y el TEPJF el mandatario AMLO declaró que se deben renovar ambas instituciones: “Hay que ver quién está ahí maniobrando, por eso hay que renovar el INE y el Tribunal para que haya seriedad”.

“Eso que hicieron de los candidatos, si se analiza bien a los que me refería (del retiro de las candidaturas a los aspirantes a los gobiernos de Guerrero y Michoacán), fue una gran injusticia, un atropello a los derechos ciudadanos, derechos políticos, pero además un absurdo desde el punto de vista inclusive legal”, comentó el presidente refiriéndose a los políticos que perdieron sus candidaturas durante el pasado proceso electoral, como Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón.

“No puedo opinar de esto… (pero) yo siento que no están haciendo bien las cosas en el INE en el Tribunal, desde que cancelaron las candidaturas, no por ser candidatos o precandidatos de Morena de Guerrero y Michoacán, mostraron que no son demócratas auténticos”, comentó el líder del Poder Ejecutivo Federal.

Multas del INE

Candidatos y partidos políticos fueron sancionados por sus acciones en la pasada jornada electoral/Foto: Animal Político

La multa del INE al gobernador electo Samuel García y el partido Movimiento Ciudadano es de 83 millones de pesos; mientras que el Partido Verde tendrá que pagar 40.9 millones de pesos además de que no podrá emitir ningún spot publicitario en medios de comunicación durante un año, comenzando desde el mes de agosto.

Además, diversos candidatos electorales también fueron sancionados por el Consejo General del INE, algo que AMLO considera “excesivo”, especialmente para los políticos que perdieron sus candidaturas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!