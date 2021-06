AMLO garantiza diversidad y libertades en el Día del Orgullo LGBTIQ+

En el marco del Día del Orgullo LGBTIQ+ el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que su gobierno no permite la discrimnación, además garantizó el “respeto a la diversidad y de las libertades plenas” a todos los ciudadanos, asegurando que “no somos iguales a los conservadores”

¿Que dijo AMLO en la mañanera?

AMLO aseguró que no se permitirá la discriminación

Fue durante la mañanera de este lunes 28 de junio que se enfatizó que la administración no permite el racismo y mucho menos el clasismo, señalando que respetar los derechos de todos es vital para la sociedad.

“Debemos de garantizar las libertades plenas, amplias de todas las personas que estamos por el respeto a la diversidad, no solo por la tolerancia, que es como una especie de consenso. El respeto a los derechos de todos es fundamental en una sociedad democrática y nosotros vamos a seguir de esa forma, respetando a todos”.

Continuando con su discurso el presidente indicó que el racismo y la discrimación no está permitido, pues señaló que su gobierno es diferente al de los conservadores.

“En el gobierno que represento no se permite el clasismo, el racismo, no a la discriminación. No somos iguales a los conservadores, nosotros estamos a favor de las libertades” indicó.

¿Cuándo es el Día del Orgullo LGBTIQ+?

El Día del Orgullo se conmemora el 28 de junio

El Día del Orgullo LGBTIQ+ se conmemora a nivel nacional el 28 de junio, se realiza para instar el respeto y la igualdad de derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersecuales, queer, entre otras.

Esta fecha es celebrada desde 1970 en conmemoración a los disturbios de Stonewall en Estados Unidos. En la madrugada del 28 de junio de 1969 se llevó a cabo una redada en Stonewall Inn, un centro nocturno en Nueva York que era frecuentado principalmente por personas homosexuales, trans y racializadas.

Fue así que lo que comenzó como un operativo policiaco se convirtió en un enfrentamiento, lo que provocó que en los siguientes días protestas por parte de la comunidad LGBT, dando así paso a la conmemoración anual del Día del Orgullo LGBTIQ+, en el cual ahora AMLO garantizó la diversidad y libertades plenas.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.