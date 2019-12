AMLO fue acusado de robarse un libro en Gandhi

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio a conocer durante la conferencia de prensa matutina de este lunes 9 de diciembre desde Salón Tesorería en Palacio Nacional, ubicado en la Ciudad de México (CDMX), que hace muchos años, lo señalaron por haber robado un libro, aunque todo se trató de un mal entendido.

AMLO contó que todo sucedió cuando era Jefe de Gobierno en el extinto Distrito Federal (DF), entre 2000-2005.

“Fui porque quedé de verme con una persona; un señor me dio un libro para verlo, no llegó el invitado, me salí con el libro en la mano”, fue entonces que lo detuvieron en la entrada.