AMLO firmará acuerdo para buscar a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa

En su primera rueda de prensa en el Palacio Nacional como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio a conocer que a las 10 de la mañana firmará un acuerdo buscar a los 43 estudiantes Ayotzinapa.

Esta nueva iniciativa de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se encargará de investigar y esclarecer la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa.

"Se va a firmar este decreto para abrir la investigación, el Gobierno va a cooperar y no se va ocultar la verdad. No vamos a encubrir a nadie. El presidente de México no será cómplice", afirmó AMLO en su primera rueda de prensa como presidente de México.