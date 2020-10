AMLO firma pacto para rescatar los 63 cuerpos de mineros de Pasta de Conchos

Desde la mina Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, Coahuila, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un pacto con el que su gobierno se compromete a recatar los 63 cuerpos de mineros que quedaron atrapados en la referida mina tras una explosión en 2006.

Aunado a ello, el jefe del Ejecutivo se comprometió a indemnizar a las familias afectadas por el desastre, “estos lo tenemos que resolver antes de que finalice este año” apuntó López Obrador.

AMLO se compromete con familias de mineros fallecidos

El acuerdo firmado por el mandatario federal contempla tres puntos importantes. El primero la indemnización, el segundo corresponde a realizar obras sociales que permitan el mejoramiento de las comunidades, “ya se tienen instrucciones para que se lleven a cabo las obras que se requieran, como agua potable, drenaje, pavimentación de las calles, escuelas, hospitales o vivienda”, explicó.

Mientras que el tercer eje, el más importante –dijo– es rescate de los 63 cuerpos de mineros atrapados en Pasta de Conchos desde hace 14 años, cuyos trabajos estarán a cargo del a Comisión Federal de Electricidad (CFE), que “va a disponer del presupuesto que se necesite, no hay límite y todos deseamos tener éxito y que rescatemos los cuerpos”.

AMLO firma pacto para rescatar los 63 cuerpos de mineros de Pasta de Conchos

De acuerdo con el proyecto que presentó la Empresa Productiva del Estado, los trabajos de excavación en Pasta de Conchos comenzarán en el mes de septiembre de 2021, y el inicio de la búsqueda directa será en el primer trimestre de 2022, para concluir en agosto de 2024.

Con una duración aproximada de entre 4 a 8 años, los trabajos se dividirán en cinco etapas, las cuales consisten en: Estudios e ingeniería básica general; Ingeniería de detalle de rampa de acceso; Licitación del proyecto; Construcción de rampa; y Galerías de aproximación y túneles de rescate.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ha solicitado a la CFE acortar tiempos en estas labores, porque “yo no quisiera que termináramos después de que finalice este Gobierno porque en ningún asunto u obra es conveniente heredar lo que no se concluye. No queremos dejar nada inconcluso y mucho menos esto”.