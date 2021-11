AMLO finalizó con mañanitas su mañanera ¿Cuál fue el motivo?

Las mañanitas sonaron al finalizar la conferencia mañanera de AMLO este viernes 12 de noviembre y es que pronto estará de cumpleaños, por lo que agradeció las muestras de apoyo previas al gran día.

El mandatario mexicano en esta ocasión se tomó un momento para mencionar que se encuentra muy bien de salud, posteriormente lamentó “no poder abrazar a todos,” pues aseguró que el amor al pueblo es lo que lo mantiene.

Hay que destacar que la conferencia matutina se llevó a cabo desde Sonora y el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó que el sábado 13 de noviembre celebrará su cumpleaños número 68 en compañía de su familia.

AMLO recibe mañanitas en Hermosillo, Sonora

Fue en la Base Aérea Militar No. 18 ubicada en Hermosillo que se dejó escuchar la tradicional canción mexicana de cumpleaños “Las mañanitas”, por los próximos cumpleaños del mandatario.

Por su parte, el tabasqueño informó que pasará esta fecha con su familia, en lo que llamó un retiro familiar: “Para estar con mi familia que también me da mucho aliento, no podría yo salir adelante, enfrentar problemas afuera si adentro no tengo apoyo familiar, no tengo respaldo familiar.”

“Son mis dos grandes pasiones, el pueblo y mi familia; y agregó una más que tiene que ver con Sonora, el beisbol”

El presidente en Sonora

El mandatario anunció que se impulsarán las inversiones para el crecimiento económico y la creación de empleos en la entidad, para ello, se destinará una cantidad importante del fideicomiso de Aduanas.

Además, puntualizó que este fondo, ya cuenta con 90 mil millones de pesos y una parte del fideicomiso se usará para tres acciones: la modernización del Puerto de Guaymas.

Pero eso no es todo, también la rehabilitación del centro de Nogales en la cual se hará un libramiento para recuperar toda la ciudad y la creación de una nueva aduana la cual facilitará el transporte, de acuerdo con las autoridades de Estados Unidos.

También se dijo que otra parte de ese fondo de aduanas se destinará a la mejora de todas las aduanas que hay en Sonora, las cuales ya son manejadas por la Secretaría de la Defensa Nacional de México (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar).

Cabe destacar AMLO estará en "retiro familiar" para celebrar sus 68 años, acompañado de sus hijos y de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, así lo anunció, mientras comienza a ser felicitado por sus seguidores de todas partes.

