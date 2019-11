AMLO exige a sus adversarios se disculpen o rectifiquen con su Gabinete de Seguridad

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) solicitó a sus adversarios que ofrezcan una disculpa a su Gabinete de Seguridad, luego de los linchamientos a los que fueron sometidos durante el fallido operativo para detener a Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo” Guzmán.

Por lo que durante su tradicional conferencia matutina de este lunes AMLO recalcó: “Fue buena la decisión de detener el operativo porque se protegió la vida de las personas. A mí me gustaría que nuestras adversarios que hablaban que a sangre y fuego se mantuviera el operativo, ya pasado el tiempo, ya más tranquilos y serenos, ofrecieran una disculpa o si no es eso, rectificaran, que no sigan en la autocomplacencia”.

Asimismo, el mandatario adelantó que la Secretaría de la Defensa Nacional ofrecerá un informe de los errores cometidos durante el operativo del pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa.

Como se recordará, el pasado 17 de octubre se llevó a cabo un operativo para detener a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en el desató una ola de violencia entre integrantes del cártel.

Diariamente hacemos realidad el derecho a la información. Conferencia matutina. https://t.co/wu4DkWBs7g — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 18, 2019

Nueva Subasta

La subasta de autos, inmuebles y joyas incautadas al narcotráfico han sido todo un éxito, por ello, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio a conocer una nueva subasta de valiosas joyas que pertenecieron a Ovidio Guzmán y otros narcotraficantes.

Durante su visita al estado de Nayarit, AMLO anunció la nueva subasta de joyas incautadas a la delincuencia con valor de 260 millones de pesos, la cual será dada a conocer durante los próximos días.

“Me acaban de informar y le agradezco al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, que nos va a entregar 260 millones en alhajas que fueron confiscadas, y esos 260 millones de pesos van a aumentar, porque esas alhajas se van a poner en subasta en lo que eran Los Pinos”, sostuvo el mandatario tabasqueño.