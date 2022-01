AMLO está bien y sin síntomas graves tras contagiarse de COVID-19

El presidente AMLO aseguró que pese a que tiene COVID-19 por segunda ocasión, se siente bien, no tiene síntomas graves, además por el momento descartó requerir ser hospitalizado.

En un video presentado en la conferencia de prensa de este martes 11 de enero el presidente indicó: "Creo que afortunadamente no vamos a necesitar hospitalizarnos ni vamos a sufrir con pérdidas de vidas humanas".

Por su parte, el secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, que está sustituyendo al presidente en la mañanera, indicó que la salud del mandatario se mantiene estable, sin síntomas graves y que está guardando reposo.

“Como están informados, el señor Presidente fue diagnosticado positivo de COVD. Está afortunadamente bien, sin síntomas graves. Son síntomas leves. Está guardando el reposo que se requiere clínicamente y esperemos que mejore en los próximos días”, dijo.

AMLO asegura que se encuentra bien pese a tener COVID-19

Esta es la segunda ocasión que se contagia el presidente

Por su parte el presidente indicó: "Estoy ronco afónico, pero fíjense que bien. Este mensaje es para informar sobre cómo me encuentro, pero también para transmitirles mi experiencia ahora que me he vuelto a contagiar; con el propósito fundamental de que no nos espantemos. Afortunadamente ésta es una variante que no tiene el nivel, el grado de peligro que la variante delta y lo estoy experimentando".

En el video que se transmitió en la mañanera pudimos observar al presidente tomándose la temperatura, la cual marcaba 36.1 grados. El mandatario aseguró que así se ha mantenido por lo que no presenta fiebre, además indicó que su oxigenación es de 96 tras contagiarse de COVID-19 por segunda vez.

Así mismo reveló que tiene dolor en la garganta y “como una gripa con ronquera”, además contó que al principio tenía dolor de cuerpo, pero ya se encuentra tomando paracetamol. Antes de finalizar el video el presidente indicó que seguirá trabajando en su oficina.

Andrés Manuel López Obrador edad

El presidente tiene 68 años de edad

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), nació el 13 de noviembre de 1953, por lo que actualmente tiene 68 años de edad, siendo parte de la población vulnerable ante el COVID-19. Ésta es la segunda vez que el presidente se contagia de coronavirus, pues también se enfermó en enero de 2021.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!