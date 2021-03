AMLO envió una carta al presidente de la SCJN por el juez que frenó la LIE

La conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador de este lunes 15 de marzo, abordó temas muy importantes para la ciudadanía, siendo el tema de la gasolina y la reforma eléctrica los que más destacaron durante toda la conferencia informativa.

AMLO declaró que le enviaría una carta a Arturo Zaldívar presidente de la Suprema corte de justicia nacional (SCJN), debido a que tendrá que discutir un tema relacionado a un juez que frenó de forma temporal la reforma energética que propuso recientemente.

AMLO enviará carta a presidente de la SCJN

La carta estuvo dirigida al presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar

Un juez autorizó la suspensión provisional de la reforma eléctrica o la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la cual AMLO catalogó como una suspensión veloz, debido a que el proceso fue bastante acelerado en comparación a otras solicitudes realizadas a la SCJN.

Por otra parte, averiguamos que el presidente no busca iniciar conflictos, ya que declaró que el asunto se manejará con respeto al derecho de amparo y al juicio de este, además de ser respetuosos de la autonomía del poder judicial en México.

Como te informamos en La Verdad Noticias, la ley de la industria eléctrica de AMLO ha traído una gran controversia desde su aprobación, pues el objetivo principal de esta es detener la privatización del sector eléctrico, beneficiando a empresas públicas como la CFE.

Esto decía la carta que escribió AMLO

AMLO también solicitó una investigación sobre el freno de la reforma eléctrica

En la carta, la cual fue difundida al público en general, dice lo siguiente: “De manera respetuosa y en observación al principio de separación de poderes, le solicito que el Consejo que usted preside determine e informe si a la autoridad judicial mencionada le corresponde o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso.

Asimismo, y si mi petición es legalmente procedente, solicito que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio, concluyó el presidente de la república en su carta sobre la suspensión de la reforma eléctrica.

¿Variante brasileña de Coronavirus podría afectar a toda Latinoamérica? Síguenos en TikTok para mantenerte informado.