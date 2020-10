AMLO enviará iniciativa para desaparecer outsourcing

Durante su rueda de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará una iniciativa de ley a la Cámara de Diputados para desaparecer la figura del outsourcing en el país.

Una propuesta que, admitió, generará una gran polémica tal como ocurrió con los fideicomisos. No obstante, el mandatario arremetió duramente contra esta figura de subcontratación laboral.

Hace un año, las discusiones sobre la eliminación de la subcontratación laboral bajaron de tono en medio de las últimas negociaciones sobre el T-MEC, por mandato del propio jefe del Ejecutivo. Sin embargo, el tema resurgió discretamente desde la Secretaría de Trabajo que encabeza Luisa Alcalde,según afirma el portal La Política Online.

En días previos, Luisa Alcalde habló de trabajar en una iniciativa que ayudará a "eliminar de tajo la subcontratación abusiva". Lo que la secretaria planteó es que se pusieran límites, establecer reglas claras y mecanismos eficientes para que la autoridad pueda sancionar en caso de encontrar irregularidades.

No al outsourcing: AMLO

López Obrador no mostró esos matices en su anuncio de esta mañana. "Enviaré una iniciativa de ley para que ese mecanismo desaparezca. Va a ser otro tema polémico como los fideicomisos. Pero tenemos que limpiar. No podemos ser encubridores. No quiero pasar a la historia como encubridor, tapadera, cómplice de la corrupción", expresó el mandatario federal.

La pandemia de #COVID19 no ha terminado. Debemos seguir cuidándonos y no confiarnos. Conferencia matutina. https://t.co/iUuVLE5h6W — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 27, 2020

En su discurso, el presidente fue particularmente con los empresarios que lo utilizan: "Abusaron de esas medidas y afectaron al trabajador, a la Hacienda Pública, afectan el desarrollo del país y se fomenta la corrupción".

La eliminación de esta figura de contratación laboral había sido planteada originalmente por Napoleón Gómez Urrutia, quien se topó con diferencias con Ricardo Monreal. La discusión fue frenada momentáneamente por López Obrador en diciembre del año pasado cuando pidió que, antes que nada, se realizara una consulta antes de tomar una determinación.

Sucede que el temor que se instalaba en Palacio Nacional era que se cruzara con la discusión del T-MEC en Estados Unidos, donde la traba principal son las demandas laborales que exigen los demócratas.