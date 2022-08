AMLO enviará carta Joe Biden por consulta energética por el T-MEC

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó este martes que enviará una carta a su homólogo estadounidense, Joe Biden ante la controversia generada por consulta energética que se le fue solicitada a México por el T-MEC.

Durante su conferencia de prensa, el mandatario reveló que será este 2 de agosto que enviará el escrito a Biden, sin embargo, no reveló detalles sobre lo solicitado, pues dijo quiere que primero lo reciba el presidente de Estados Unidos.

"Hoy le estoy enviando la carta a Biden, sobre este tema (T-MEC), de manera respetuosa. Primero, quiero que le llegue la carta al presidente y tenemos que cuidar que sea buena la relación, pero, que no nos traten o nos dejemos que nos traten como colonia, porque México es un país independiente, libre y soberano", apuntó López Obrador.

Por otro lado, el mandatario reiteró este martes que “México no se vende”, pues afirmó que el país es de los mexicanos de “nuestra generación y los que vienen, eso no tiene precio, no hay arreglo que valga, es como el querer conciliar principios, eso no se puedo”.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, en semanas pasadas el mandatario aseguró que “no hay violación al T-MEC”, esto en respuesta a la queja interpuesta por Estados Unidos y a la que se sumó Canadá en el que estiman que México beneficia a la Comisión Nacional de Electricidad (CFE) y a Pemex, situación que aseguran “impide el desarrollo de la energía limpia”.

Además, sugirió que dichas consultas sobre política energética pudieron ser promovidas por quienes “se dedicaban a saquear a México” y que se han visto afectadas por sus decisiones en el sector.

¿Qué es el T-MEC?

Acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

El T-MEC es el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá que sustituye al Tratado de Libre Comercio (TLCAN). Dicho tratado fue firmado por el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y entró en vigor en julio de 2020.

