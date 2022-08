AMLO enviará al Congreso iniciativa para reformar la Guardia Nacional

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) enviará el próximo 1 de septiembre al Congreso una iniciativa preferente para reformar a la Guardia Nacional y Seguridad Pública, así lo informó Adán Augusto López, secretario de Gobernación (Segob).

“Les comentó que el día 1 de septiembre, el señor presidente va a presentar ante ustedes una iniciativa preferente en materia de Guardia Nacional y de Seguridad Pública. Se trata de proponer reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley de la Guardia Nacional, a la Ley del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a la Ley de Ascensos de las Fuerzas Aradas”, dijo.

Esta noticia fue informada por el titular de la Segob en una la Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.

Esperan dar a México una organización que garantice la seguridad

El presidente quiere que la GN quede a cargo de la Sedena

Indicó que con este decisión se busca garantizar la transformación del país, para así dar a México una Institución de seguridad que sea eficiente, especialmente en los momentos de violencia que enfrenta el país actualmente, además indicó que busca que la Guardia Nacional “sea capaz de garantizar la seguridad en la persona y bienes de todos los ciudadanos”, dijo.

La reforma que enviará el presidente pide que la Guardia Nacional pase a control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sin embargo, dicho movimiento ha causado preocupación y ha sido criticado por los especialistas pues se teme que un riesgo en la militarización del país.

“Sé que no va a ser fácil el debate, porque quienes no comparten este proyecto transformador lo primero que van a decir ‘van a la militarización de país’, y nada tan alejada de eso, no es ese el objeto de la iniciativa del presidente; si ese fuese el objeto en la pasada Legislatura se pudo haber propuesto”, señaló el titular de la Segob.

Así mismo indicó que el propósito de esta nueva reforma es dar al país un cuerpo profesional de policías que sean capaces de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.

¿Cuánto lleva gobernando AMLO?

El mandato del presidente finaliza en 2024

El presidente AMLO tomó posesión del cargo el 1 de diciembre del 2018, tras ganar las elecciones presidenciales del 1 de julio del mismo año, por lo que lleva gobernando poco más de 3 años y medio. Ahora tras recibir el apoyo de la ciudadanía en la consulta de Revocación de Mandato, el presidente deberá permanecer en el poder hasta que se termine su mandato, es decir hasta el 2024.

