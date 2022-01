AMLO envía "mensaje" a Slim para compra de Banamex: "Tiene los recursos"

Espera que Banamex se quede en manos mexicanas

Desde su confinamiento, luego de haber resultado positivo a Covid-19 por segunda vez, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a través de un video que los empresarios Carlos Slim y Carlos Hank González tienen "los recursos suficientes" para postularse como posibles compradores de Banamex.

En el mismo sentido, dijo que esta oferta de Citigroup es una gran oportunidad para "mexicanizarla" y devolverla a manos de inversionistas nacionales.

Recordemos que el pasado miércoles 12 de enero como te informamos en La Verdad Noticias el primero en alzar la mano de los empresarios mexicanos fue Ricardo Salinas quién incluso preguntó de forma coloquial que ¿Cuánto querían por su changarro? haciendo referencia a Citigroup quién pocas horas antes habría hecho el anuncio de la venta de Banamex.

"Nos gustaría que se mexicanizara este banco": AMLO

En el video que fue difundido a través de su canal de You Tube, AMLO celebró también que Salinas Pliego tuviera intenciones de compra de dicho banco, "Celebro que Ricardo Salinas haya manifestado su interés de comprarlo, él ya tiene Banco Azteca y creo que tiene los recursos suficientes para hacerlo, lo mismo podría decirse de Carlos Slim de Inbursa y Carlos Hank de Banorte", comentó.

Además, dio a conocer que José Javier Garza, empresario regiomontano de la familia Garza Sada y afín a su Gobierno le expresó interés en el banco, "Me mando un recado José Javir Garza Calderón de Nuevo León, que ellos podrían también junto con otros inversionistas reunirse para comprar el banco".

Finalmente, descartó que exista una intención del Gobierno Federal por comprar Banamex o de tratar de impedir que pudiera ser comprado por algún o algunos inversionistas extranjeros, aunque si dijo que tiene una preferencia porque se quede en manos mexicanas.

"Desde luego que esto no significa que impedir que participen en la convocatoria de la subasta, en licitación extranjeros, nosotros no estamos cerrados ¿no?, no somos chovinistas, no estamos en contra de los extranjeros, pero sí nos gustaría que se mexicanizara este banco, por que suele pasar que las ganancias de la banca, cuando los accionistas son extranjeros no se reinvierten en el país", concluyó.

Citi pone a la venta Banamex

Fue el pasado martes 11 de enero que Citigroup anunció a través de un comunicado el cierre masivo de sus operaciones en México, explicando que saldría del negocio de la banca de consumo, lo que se resume en la venta de Banamex.

Según diversos portales especialistas en temas financieros Citi está buscando enfocar su negocio de banca de consumo en la riqueza global, así como en pagos y préstamos y una presencia minorista específica en Estados Unidos.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.