AMLO envía memorándum a funcionarios; pide no interferir en asuntos partidistas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), envió un memorándum a los funcionarios en el cual señaló que ya no hay partido de Estado.

A través de redes sociales, el mandatario dio a conocer el memorándum que les envío a los servidores públicos en el cual se destacó que tras un extenso periodo de lucha pudo llegar al Gobierno Federal derrotando al régimen “autoritario y corrupto”.

“En los tiempos de opositores, enfrentamos y padecemos fraudes electorales comiendo desde el poder; es decir, sufrimos la injerencia del gobierno y el uso se recursos públicos para favorecer a candidatos y partidos. De modo que nosotros, por ningún motivo, podemos actuar de la misma manera. No es congruente, moral ni legal mantener éstas deleznables práctica políticas. Nada del partido del Estado”, se suscribe en dicho documento.

Asimismo, AMLO pidió a los funcionarios abstenerse de actual en asuntos partidistas bajo su carácter se servidores públicos.

“También está prohibido utilizar bienes, imágenes, programas sociales o cualquier otro recurso público, que deben destinarse sin ninguna distinción y, exclusivamente, al beneficio de los ciudadanos”.

AMLO envía memorándum a funcionarios para prohibir interferir en asuntos partidistas

El mandatario recordó uno de los propósito de la Cuarta Transformación es hacer realidad una auténtica democracia.

“Desterrar la simulación y las marrullerías. Ser izquierda significa ser honestos, no mentir, no robar y no traicionar la pueblo.

Por último, AMLO informó que se pedirá la renuncia al cargo a los funcionario que lleven a cabo cualquier práctica antidemocrática.

“Les recuerdo que el fraude electoral, por iniciativa nuestra, ya esta tipificado en la Constitución como delito grave. Estoy seguro que todos sabremos actuar con rectitud y dignidad”, reiteró AMLO en el memorándum.