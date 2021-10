AMLO envía carta a Joe Biden sobre lucha contra el calentamiento global

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para hablar de la postura de México respecto al calentamiento global.

En la misiva el funcionario mexicano reconoció las acciones de Biden y del enviado especial de Estados Unidos, John Kerry, para tratar el problema de las emisiones de gases de efecto invernadero.

“Acabo de enviar una carta al presidente Joe Biden para fijar nuestra postura sobre la lucha que él encabeza, junto con el señor John Kerry, para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y ayudar a detener el problema del calentamiento global" indicó el presidente en su conferencia de presa de este jueves 28 de octubre.

México está trabajando en las energías limpias

El presidente ya fijó una postra en cuanto al calentamiento global

Así mismo el presidente mexicano indicó que el país está llevando a cabo compromisos para tener una producción de energías limpias y así evitar las emisiones de gases de efecto invernadero.

Aunque un informe del Laboratorio de Energías Renovables del Departamento de Energía de Estados Unidos calculó que incrementará entre un 26 y un 65% las emisiones de carbono por la reforma eléctrica, el presidente de México negó dichas afirmaciones, además rechazó que los precios de la luz subirán entre un 32 y 54%.

El mandatario indicó que dicha información es falsa y reiteró a la ciudadanía que los precios de la energía eléctrica no aumentarán. Así mismo indicó que la reforma busca impulsar la energía limpia.

Falso que (con la reforma eléctrica) se disparen las emisiones de carbono y los precios de la energía. No les gusta la reforma energética, porque he hecho el compromiso de que no suba el precio para la gente y porque ya no podemos seguir manteniendo el subsidio a las grandes empresas”, indicó el presidente.

¿Qué propone AMLO con la Reforma Energética?

La nueva reforma energética fue poruesta por el presidente

De acuerdo con la página oficial del Gobierno “La Reforma Energética es un paso decidido rumbo a la modernización del sector energético de nuestro país, sin privatizar las empresas públicas dedicadas a la producción y al aprovechamiento de los hidrocarburos y de la electricidad”.

El presidente AMLO destacó que la iniciativa de reforma eléctrica será a beneficio del pueblo y no para las empresas privadas y no afectará su postura respecto al calentamiento global, así lo informó en la carta enviada a Joe Biden.

