AMLO encabeza la inhumación del líder obrero, Valentín Campa

El presidente Andrés Manuel López Obrador durante la inhumación del líder obrero, Valentín Campa Salazar, en la Rotonda de las Personas Ilustres, indicó que el mejor homenaje que se le puede rendir es no fallarle al pueblo mexicano.

"El mejor homenaje que podemos rendir es comprometernos a no fallerle al pueblo, no robar, no mentir, no traicionar al pueblo de México, dijo.

El mandatario federal aseguró que así será y rendirá homenaje a quienes han luchado en otros tiempos por la justicia, la libertad, la democracia y la defensa de la soberanía.

Manifestó que Campa fue precursor de la transformación que impulsa su gobierno, pues esta no fue algo que se gestó en una campaña política, sino resultado de la lucha de muchos líderes.

Valentín Campa no solo fue congruente, encarnaba la humildad y la honestidad.https://t.co/0o4rnLcL6s pic.twitter.com/bWTDRz8A3T — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 25 de noviembre de 2019

"Siempre recuerdo que la transformación que nosotros consumamos a la que hemos llegado, este proceso que se ha iniciado para acabar con el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, para que la justicia esté por encima del poder, este proceso, esta transformación, es el fruto de la lucha de muchos dirigentes, no fue algo que se gestó en una campaña política, esto viene de lejos", comentó.

En el evento, AMLO destacó que Campa Salazar era muy lejano a otros dirigentes, quienes se caracterizaron por manejarse.

Durante el homenaje, AMLO indicó que, así como muchos luchadores, no le fallará al pueblo mexicano,

"Es un homenaje muy parecido a Campa Salazar, quien luchó muchos años por sus ideales y sus principios, quien no se rindió, no claudicó, no se vendió, actuó siempre con integridad".

Agregó que él tuvo la fortuna de conocerlo y siempre le conmovía su humildad, "encarnaba la honestidad".

En el homenaje participó el nieto de Valentín Campa, Santiago Álvarez Campa, y la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, quien destacó que el líder fue:

"Un mexicano de excepción que con la Cuarta Transformación recibe el justo lugar que le corresponde en la historia de México".

