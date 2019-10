AMLO en "huelga de entrevistas" por Caso Bonilla

Minutos antes de abordar un vuelo que lo trasladaría a Tijuana, Baja California, el Presidente Andrés Manuel López Obrador negó a entrevistas a reporteros que aguardaban a su arribo en la terminal aérea, explicando que se encontraba en “huelga de entrevistas”.

Es de recordar que los cuestionamientos se dan en el marco de la próxima consulta ciudadana que se realizará en Baja California, esto para decidir si se da la ampliación de dos a cinco años de la gubernatura de Jaime Bonilla Valdéz, actual gobernador de la entidad.

Hecho, que en su momento fue aprobado por su Congreso Local, pero rechazado por diversos sectores políticos y sociales.

Por otra parte, AMLO en diferentes ocasiones se ha limitado a dar su opinión, y deja todo a las autoridades competentes del caso.

"Es algo incluso que me produce pena, meda pena porque no debe de estarse discutiendo sobre estos casos, hay que respetar lo que establece la Constitución, las leyes y lo que resuelvan las autoridades. Ya no es el tiempo de antes”, señaló el López Obrador en su conferencia mañanera del 11 de octubre.