AMLO en desacuerdo con aprobación de la Guardia Nacional en San Lázaro

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, dio a conocer en su conferencia matutina que se encuentra en desacuerdo con la aprobación de la minuta para conformar la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados.

"No estoy satisfecho, ya ven que me gusta llamar las cosas por su nombre", expuso Andrés Manuel López Obrador.

AMLO afirmó no estar satisfecho ya que se eliminaron temas como dejar que el Ejército y Marina apoye con la seguridad pública mientras se conforma la nueva corporación.

"Se quitó ese transitorio y prácticamente va a quedar igual, como si fuese una reedición de la Policía Federal que sabemos no funcionó, no por culpa de elementos sino que desde que se creó, en el gobierno de Ernesto Zedillo, no se le dio fuerza", expresó AMLO en su conferencia matutina.

Pidió a los senadores que reincorpore ese transitorio, ya que ahora la discusión pasa al Senado de la República.

"Nosotros tenemos que pedir respetuosamente a los senadores que se contemplen temas que fueron eliminados en la aprobación, sobre todo lo relacionado con la participación de las Fuerzas Armadas en el proceso de capacitación, de formación y de la definición con claridad sobre la facultad de las Fuerzas Armadas para intervenir en asuntos de seguridad pública.”, afirmó AMLO.

“Eso tiene que quedar claro y había un artículo transitorio que se propuso y fue eliminado del proyecto que se aprobó ayer", señaló el líder mexicano.