AMLO en Washington hace peticiones a Kamala Harris

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha tenido una reunión por segunda ocasión con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en donde ha hecho algunas peticiones que abordan en gran parte a la migración.

Se ha destacado que el presidente de México le pidió a la vicepresidenta favorecer inversiones en Centroamérica para frenar la migración; además de trabajar por la integración económica de la región y regularizar a los 11 millones de mexicanos radicados en esa nación.

Como se fue informando a cada momento, el presidente López Obrador fue recibido por Harris en su oficina a las 13:30 horas de este jueves, hora de Washington.

El mensaje de AMLO en Washinton

El presidente López Obrador en su mensaje se pronunció en la necesidad de invertir en Centroamérica, sobre la integración económica y sobre la regularización de 11 millones de mexicanos que radican en ese país.

"Usted lo comprende muy bien: tenemos que invertir para que haya trabajo, bienestar en América Central”.

Eso dijo el mandatario mexicano, agregando que: “Para que la gente no se vea en la necesidad de migrar; que la migración sea opcional, no forzosa, que no salga la gente de sus pueblos, que abandone a sus familias por necesidad o por violencia y por eso la importancia de la cooperación económica, invertir en Centroamerica".}

La regulación de mexicanos

Pero eso no fue todo, pues López Obrador adelantó que en el encuentro con Harris también tocaría el tema de la regularización de mexicanos: "Ojala y los legisladores de los dos partidos ayuden porque es justo, ya hay gente muy honrada y trabajadora que vive en Estados Unidos desde hace mucho tiempo”.

“No hay una iniciativa mejor que esa en el terreno migratorio y nosotros vamos a estar observando sobre el proceso de esa iniciativa de presidente Biden que aplaudimos mucho”.

El presidente mexicano dijo que así como lo ha hecho la Unión Europa, América necesita integrarse para ser una región más fuerte ante la integración económica.

Cabe destacar que después de ese encuentro el mandatario mexicano AMLO se reunirá con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, con quien sostendrá un diálogo bilateral.

